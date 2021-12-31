Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal düşüşe geçti

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, bu sezonki performansıyla geçen sezonu arattı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal düşüşe geçti
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31 Aralık 2021 12:48
Beşiktaş'ın geçen sezonki çifte kupalı zaferine asist kralı olarak damga vuran Rachid Ghezzal'in bu sezonki skor katkısındaki düşüş dikkat çekti.

Geçen sezonu ligde 1 gol ve 6 asistle tamamlayan Rosier, Geride kalan sezonu 17 asistle kral olarak bitiren Ghezzal ise ilk yarıda 9 gol pasına imza atarken, gol kaydedememişti.

Cezayirli yıldız bu sezon ise ilk yarıyı 2 gol, 1 asistle noktaladı.




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