Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal düşüşe geçti

Beşiktaş'ın geçen sezonki çifte kupalı zaferine asist kralı olarak damga vuran Rachid Ghezzal'in bu sezonki skor katkısındaki düşüş dikkat çekti.



Geçen sezonu ligde 1 gol ve 6 asistle tamamlayan Rosier, Geride kalan sezonu 17 asistle kral olarak bitiren Ghezzal ise ilk yarıda 9 gol pasına imza atarken, gol kaydedememişti.



Cezayirli yıldız bu sezon ise ilk yarıyı 2 gol, 1 asistle noktaladı.







