09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Beşiktaş'ta ortak görüş: Hakem Ozan Ergün!

Derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdi.

calendar 09 Mart 2026 08:39
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ortak görüş: Hakem Ozan Ergün!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş sahasında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından siyah beyazlı cephede en çok konuşulan konu hakem kararları oldu.

HAKEM OZAN ERGÜN'E TEPKİ

Dolmabahçe'de alınacak üç puan, Beşiktaş'ın zirve ile arasındaki puan farkını tek hanelere indirecekti. Bu nedenle camiada güçlü bir sinerji oluşmuştu. Ancak siyah beyazlılar, karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ün kritik kararlarının bu atmosferi tersine çevirdiği görüşünde birleşti.

Siyah beyazlılar TFF'ye Portekizli hakem eğitmenlerinin VAR odasında olup olmadıklarını sorarken VAR odası kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, hafta içinde TFF'ye gitmesi ve görüşme yapması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.