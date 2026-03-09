Beşiktaş'ta ortak görüş: Hakem Ozan Ergün!

Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş sahasında mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından siyah beyazlı cephede en çok konuşulan konu hakem kararları oldu.
HAKEM OZAN ERGÜN'E TEPKİ
Dolmabahçe'de alınacak üç puan, Beşiktaş'ın zirve ile arasındaki puan farkını tek hanelere indirecekti. Bu nedenle camiada güçlü bir sinerji oluşmuştu. Ancak siyah beyazlılar, karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'ün kritik kararlarının bu atmosferi tersine çevirdiği görüşünde birleşti.
Siyah beyazlılar TFF'ye Portekizli hakem eğitmenlerinin VAR odasında olup olmadıklarını sorarken VAR odası kayıtlarının açıklanmasını istedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, hafta içinde TFF'ye gitmesi ve görüşme yapması bekleniyor.
