Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim; Delaney

Hollandalı golcü Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Beşiktaş'ta sıra orta sahaya geldi. Yönetimin listesinin ilk sırasında ise Sevilla'da kadroda düşünülmeyen Danimarkalı oyuncu Thomas Delaney var... Bu konudaki son sözü ise Teknik Direktör Şenol Güneş söyleyecek. Siyah-Beyazlılar'ın transfer komitesi, Güneş'e oyuncuyu önerdi. Güneş de bu konudaki kararını birkaç gün içinde netleştirecek. Eğer 70 yaşındaki teknik adam, Delaney'e onay verirse transfer için girişimler başlayacak.



EŞYALARINI TOPLAMAYA HAZIR



Sevilla'ya geçen sezon Borussia Dortmund'dan 6 milyon euroya gelen Delaney'i Beşiktaş ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sevilla ise bonservisiyle oyuncuyu göndermenin peşinde. Siyah-Beyazlı camiadan gelen bilgilere göre ise; transferin gerçekleşmesi durumunda sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulacak. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre ise; Beşiktaş yönetimi, Sevilla'lı yetkililerle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İspanyol basınında yer alan haberde; 'Thomas Delaney, eşyalarını toplamaya hazır. Kiralık olarak Türk ekibi Beşiktaş'a gidebilir" ifadelerini kullandı.



İSPANYA'DA DEĞERİ DÜŞTÜ



Şu ana kadar Sevilla'da 47 maça çıkan Delaney, 2 gol atıp 1 de asist yaparak beklentilerin uzağında kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'da gösterdiği performans sonrasında 2 milyon euroya 2017'de Werder Bremen'e gelmiş, ardından da 20 milyon euroya Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. 3 yıl Dortmund'da forma giyen oyuncu, 6 milyon euroya Sevilla'ya gitse de 1.5 yıl önce 15 milyon euro olan değeri, İspanya'da beklentilerin altında kalınca 3 milyon euroya düştü. Delaney, Danimarka Milli Takım formasını ise şu ana kadar 72 defa terletti.





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