Beşiktaş'ta orta saha için haftaya görüşme var

Takım kaptanlarından Josef'in durumunun bir türlü düzelmemesi, Atiba'nın emeklilik çağının gelmesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i bu bölgeye transfer yapmaya zorunlu tuttu. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yönelirken gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu. Leicester ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için hazırlıklar başladı.



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30 yaşındaki futbolcuyu takip eden hatta Dünya Kupası'ndaki performansını izleyen Beşiktaş teknik heyeti, tecrübeli oyuncu için 'olur' raporu verdi. Oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen siyah beyazlılar, Leicester City'de yapılacak teklif için kolları sıvadı.



Transfer komitesi önce Mendy ile anlaşıp ardından İngiliz ekibine teklifte bulunacak. Mendy'nin temsilcileri ile ilk görüşmenin yılbaşından hemen sonra yapılacağı belirtildi.



2016 yazında 15.5 milyon euro bonservisle Leicester City'e imza atan Mendy, İngiliz ekibinde 101 resmi maçta forma giydi.









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