Beşiktaş'ta Onur Bulut'tan ayrılık kararı

Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamayan Onur Bulut, sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Onur Bulut'tan ayrılık kararı
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17 Mart 2025 09:26
Son güncelleme 17 Mart 2025 09:31
Beşiktaş'ın bek oyuncusu Onur Bulut, geleceği hakkında karar verdi.

"BANA KULÜP BUL"

Jonas Svensson'un olmamasına rağmen, Konyaspor maçında sağ bekte Tayyip Talha Sanuç'un 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi.

Eyüpspor'un 30 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.

PERFORMANSI

30 yaşındaki Onur Bulut, bu sezon 22 resmi maçta 556 dakika süre aldı ve 1 asist yapabildi.

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