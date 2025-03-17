Beşiktaş'ta Onur Bulut'tan ayrılık kararı

Beşiktaş'ın bek oyuncusu Onur Bulut, geleceği hakkında karar verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"BANA KULÜP BUL"
Jonas Svensson'un olmamasına rağmen, Konyaspor maçında sağ bekte Tayyip Talha Sanuç'un 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi.
Eyüpspor'un 30 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.
PERFORMANSI
30 yaşındaki Onur Bulut, bu sezon 22 resmi maçta 556 dakika süre aldı ve 1 asist yapabildi.
"BANA KULÜP BUL"
Jonas Svensson'un olmamasına rağmen, Konyaspor maçında sağ bekte Tayyip Talha Sanuç'un 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi.
Eyüpspor'un 30 yaşındaki oyuncu için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.
PERFORMANSI
30 yaşındaki Onur Bulut, bu sezon 22 resmi maçta 556 dakika süre aldı ve 1 asist yapabildi.