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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer kararı!

Beşiktaş'ın, kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırma ihtimalini değerlendirdiği ve yönetimin teknik direktör alternatifleri üzerinde çalışmalara başladığı öne sürüldü.

calendar 27 Temmuz 2025 18:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer kararı!
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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği ile dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

RMC Sport'un aktardığı haberde, Norveçli teknik adamın alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılabileceği belirtildi

ALTERNATİF İSİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR


2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Solskjaer, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle yönetimin radarına girdi. Siyah-beyazlı kulübün, tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif isimleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetiminin, kısa süre içinde net bir karar vermesi ve teknik heyet konusunda somut adımlar atması bekleniyor.  

 
 

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