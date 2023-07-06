Beşiktaş'ta mutlu son: Daniel Amartey

Beşiktaş, Leicester City ile mukavelesi biten Ganalı stoper Daniel Amartey ile el sıkıştı. İngiliz basınına göre, bu transferin Cuma günü sonuçlanması bekleniyor.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta mutlu son: Daniel Amartey
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06 Temmuz 2023 09:02
Beşiktaş'ın stoper arayışı son buluyor. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'den düşen Leicester City'nin 28 yaşındaki Ganalı stoperi Daniel Amartey ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, İngiltere'de transfer görüşmelerini yürütüyor. İngiliz basınından Leicestermercury, Amartey transferinin Cuma günü sonuçlanacağını bildirdi.

Haberin devamında şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Amartey transferinin olumlu gittiğini ve bu hafta sonuçlanacağını bildirdi. Amartey, Premier Lig'in ardından Avrupa futboluna dönecek. Beşiktaş ile Avrupa Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turuna katılacak ve bu ay sonunda ilk maçına çıkacak. Leicester, bir başka stoperi Türk Çağlar'ı da Atletico Madrid'e kaptırdı."

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Daniel Amartey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. 

 
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