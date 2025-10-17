Beşiktaş'ta milli ara Mustafa Hekimoğlu'na yaradı!

Beşiktaş'ta milli aradan en çok istifade eden isimlerin başında Mustafa Hekimoğlu geliyor.
UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Patrick's maçında oyuna girdikten sonra sakatlanan genç forvet, milli arayı teknik heyetin kendisine verdiği özel program dahilinde geçirdi.
Sakatlığı iyileşen 18 yaşındaki futbolcu, hücum rotasyonuna dahil olarak Sergen Yalçın'ın elini rahatlatacak.
Bu sezon 2 maçta forma giyen genç oyuncu, 4 dakika süre aldı.
