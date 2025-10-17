16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
2-0
17 Ekim
Fluminense-Juventude
1-0
17 Ekim
Vitoria-Bahia
2-1

Beşiktaş'ta milli ara Mustafa Hekimoğlu'na yaradı!

Beşiktaş'ta milli aradan en çok genç golcü Mustafa Hekimoğlu yararlandı.

calendar 17 Ekim 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta milli aradan en çok istifade eden isimlerin başında Mustafa Hekimoğlu geliyor.

UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Patrick's maçında oyuna girdikten sonra sakatlanan genç forvet, milli arayı teknik heyetin kendisine verdiği özel program dahilinde geçirdi.

Sakatlığı iyileşen 18 yaşındaki futbolcu, hücum rotasyonuna dahil olarak Sergen Yalçın'ın elini rahatlatacak.

Bu sezon 2 maçta forma giyen genç oyuncu, 4 dakika süre aldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
