Beşiktaş'ta Mert Günok'tan sıfır hata!

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Kayseri deplasmanında yaptığı 4 kritik kurtarışla gol yemeden maçı tamamlayarak takımına 3 puanı kazandıran isimlerden biri oldu.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mert Günok'tan sıfır hata!
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01 Ekim 2024 11:03
Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayseri deplasmanında 3 gol atarak 3 puanı almasını bildi. 

Maçta Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un da performansı ön plana çıktı.

Çok iyi bir sezon başlangıcı yapan Günok, Kayserispor deplasmanında hatasızdı. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, 4 kurtarışla mücadeleyi tamamladı ve rakip oyunculara geçit vermedi. Mert, bu sezon ligde 3. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Kartal'ın Milli eldiveni, kaleden kullandığı uzun paslarda yüzde 45 isabet sağlarken, performansıyla yine güven verdi.
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