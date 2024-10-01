Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayseri deplasmanında 3 gol atarak 3 puanı almasını bildi.
Maçta Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un da performansı ön plana çıktı.
Çok iyi bir sezon başlangıcı yapan Günok, Kayserispor deplasmanında hatasızdı. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, 4 kurtarışla mücadeleyi tamamladı ve rakip oyunculara geçit vermedi. Mert, bu sezon ligde 3. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Kartal'ın Milli eldiveni, kaleden kullandığı uzun paslarda yüzde 45 isabet sağlarken, performansıyla yine güven verdi.
Maçta Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un da performansı ön plana çıktı.
Çok iyi bir sezon başlangıcı yapan Günok, Kayserispor deplasmanında hatasızdı. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi, 4 kurtarışla mücadeleyi tamamladı ve rakip oyunculara geçit vermedi. Mert, bu sezon ligde 3. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Kartal'ın Milli eldiveni, kaleden kullandığı uzun paslarda yüzde 45 isabet sağlarken, performansıyla yine güven verdi.