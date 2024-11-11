Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçı için açıklama!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, RadyoGol'de açıklamalarda bulundu.
Başakşehir maçından sonra hakemlerle ilgili sözlerine açıklık getiren Vardar, "Sadece son dakika pozisyonu değil, son 15 dakika bütün kararlar tersti. Bu maç berabere bitsin diye elinden gelen bütün imkanları kullandı. Son dakikada sen penaltıyı çal, VAR'dan dönsün. Biz, 60 senedir futbolun içerisinde olan bir aileyiz. Babadan gelen bir süreç. Bazı şeyler çok daha geriye gidiyor. Bu ortamdan kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş haksız bir kupa kazansa, bir yönetici olarak ben mutlu olamam." dedi.
Mete Vardar, sözlerine, "Sinirle söylediğim bazı ifadeler var, biz de insanız. Dikkat etmem lazım ama hakikaten artık yeter. Sinir katsayımız ortalamanın çok üzerine çıktı." diye devam etti.
"Beşiktaş mağlup oldukça büyür" sözlerine açıklık getiren Mete Vardar, "Beşiktaş, bu tür haksızlıklarla kafasını düşürmez. Muhalefetiyle iktidarıyla daha çok birlik olur. Ben bunu söylemek istedim. Beşiktaşlılığından şüphe ettiğim birkaç şahıs bunu polemik haline getirdi." sözlerini kullandı.
TFF İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?
Hakem tepkilerinin ardından TFF ile görüşüp görüşmeyecekleri sorulan siyah-beyazlı idareci, "Muhakkak bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Her zaman görüşüyoruz TFF ile. İbrahim Bey ile her zaman görüşebiliyor. Bununla ilgili muhakkak başkanımız bizi toplayacaktır, bu konuyla ilgili çalışma yapılacaktır." sözlerini sarf etti.
MACCABI TEL AVIV MAÇI
UEFA Avrupa Ligi'nde tarafsız sahada oynanacak Maccabi Tel Aviv maçına değinen Mete Vardar, "Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer bugün belli olabilir. Macaristan, Almanya olacak. En geç yarın belli olacak. Seyircili olup olmama durumu da var, onunla ilgili girişimleri yaptık. Umut ediyorum ki Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz ve puanımızı 9'a çıkartacağız." diye konuştu.
Başakşehir maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuşan Mete Vardar, "Son 10 dakika maçı durdurdu, inanılmaz hatalar yaptı. Olacak iş değil! "Televizyon programlarında sadece hakem konuşuluyor. Sadece canı yanan Beşiktaş değil, uzun yıllardır aynı takımlar üzerinde oyunlar oynanıyor. Bunu yapmasınlar. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük, en eski kulübü. İnsanları üzüyorsunuz. İnsanları birbirine kırdırıyorsunuz, yapmayın bunu. İnsanların mutsuz olmasının nedeni, futbolun yapısı. Bunu yapmayın. Futbolun güzelliklerini konuşmak, kalitesini arttırmak lazım. Türk futbolu ne yazık ki giderek geriye gidiyor. Bizler yönetici olarak bu işe katkı sağlayamıyorsak, bizler ne yapıyoruz? Hakem hatalarıyla galibiyetlerden mutlu olacağımıza futbola katkı için mücadele edelim. Hakikaten çok mutsuzuz. Hep beraber yükselmemiz lazım, kalite düşüyor. Mutsuz bir gençlik yaratmaya başladık. Çok üzgünüm. 50-60 yılını futbola vermiş bir ailenin ferdi olarak çok üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.
"GÜVEN ORTAMI YOK"
Futbolda güven ortamı olmadığını söyleyen Mete Vardar, "En önemli şey güven, güven duygusu. Futbolda bu daha ön plana çıkıyor. Güveniyor muyuz olduğunuz ortama? Ben güvenmiyorum. Güvenmediğim için bu serzenişi yaptım. Güvenmediğiniz ortamda daha fazla nasıl çaba gösterebilirsiniz? Bu işin gidişatı iyi değil. TFF'de dostlarımız var, ciddi emekler verildiğini görüyoruz. Bir takım düzenlemeler yapılıyor, MHK'nin profesyonelleşmesi açısından. Bir takım şeylerin iyi gitmediği belli. Farklı bir şey yapmak gerektiği belli. Farklı bir şey yapmak gerektiği belli. Önemli olan bir çizgi çekip, hataları bir kenara bırakıp yeni bir düzen kurmak." diye konuştu.
TRANSFER YANITI
Devre arası transfer için soruya cevap veren Mete Vardar, "Hayırlısı. Transferle ilgili yönetici arkadaşlarımız ehemmiyeti gösteriyor. Umarım meyvesini verir. Devre arasına kadar süre, maçlarımız var. Öncelikle ligde üstten kopmadığımız bir tabloda olmamız lazım." cevabını verdi.
"KARARA SAYGI DUYACAĞIZ"
Maccabi Tel Aviv maçına değinen Mete Vardar, "Bu karar alındı, saygı duyacağız. Bu maçı oynayacağız. İnşallah 9 puana çıkartacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Ama şu maçı kazanalım ve ilk 24'ü garanti edelim." sözlerini sarf etti.
"RADİKAL KARARLAR GEREKİYOR"
Vardar, "Dünkü hakemin maç bittikten sonra ekibiyle birlikte soyunma odasına giderken yüz ifadesine bakın, ben size başka bir şey söylemiyorum. Yurt dışı maçlarında hakemlerin içeri girişiyle, bizim hakemlerin.. Sanki savaştan çıkmışlar! Bu savaşı bitireyim de eve gideyim surat ifadesiyle karşılaşacaksınız. Neden böyle oluyor? Belki biz de fazla yükleniyoruz? Bir takım kazanıyor, hakem kararıyla kazanıyor, açıklama yapıyor, bir sonraki maça hazırlanıyorlar. Bu ortamda hakemlere de yazık. "Maçı bitirdim oh be" yüz ifadesiyle karşılaşıyorsunuz! Dün ben gördüm yüz ifadesini, çok üzüldüm, yüzünde mahcubiyet vardı. "Çok şükür maçı bitirdim" vardı. Dünkü hakemin yüzünü gördüm. Çok mahcup bir yüz ifadesi vardı. Belki kendisi ifade edebilir, benim hissettiğim buydu. TFF, MHK değişse ne olacak? Zihniyet, hakemler aynı! Türk futbolunda radikal karar alınması lazım. Beşiktaş olarak bunun yanında oluruz. Kısa, uzun vadeli programların bir an önce başlaması lazım." dedi.
Başakşehir maçından sonra hakemlerle ilgili sözlerine açıklık getiren Vardar, "Sadece son dakika pozisyonu değil, son 15 dakika bütün kararlar tersti. Bu maç berabere bitsin diye elinden gelen bütün imkanları kullandı. Son dakikada sen penaltıyı çal, VAR'dan dönsün. Biz, 60 senedir futbolun içerisinde olan bir aileyiz. Babadan gelen bir süreç. Bazı şeyler çok daha geriye gidiyor. Bu ortamdan kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş haksız bir kupa kazansa, bir yönetici olarak ben mutlu olamam." dedi.
Mete Vardar, sözlerine, "Sinirle söylediğim bazı ifadeler var, biz de insanız. Dikkat etmem lazım ama hakikaten artık yeter. Sinir katsayımız ortalamanın çok üzerine çıktı." diye devam etti.
"Beşiktaş mağlup oldukça büyür" sözlerine açıklık getiren Mete Vardar, "Beşiktaş, bu tür haksızlıklarla kafasını düşürmez. Muhalefetiyle iktidarıyla daha çok birlik olur. Ben bunu söylemek istedim. Beşiktaşlılığından şüphe ettiğim birkaç şahıs bunu polemik haline getirdi." sözlerini kullandı.
TFF İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?
Hakem tepkilerinin ardından TFF ile görüşüp görüşmeyecekleri sorulan siyah-beyazlı idareci, "Muhakkak bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Her zaman görüşüyoruz TFF ile. İbrahim Bey ile her zaman görüşebiliyor. Bununla ilgili muhakkak başkanımız bizi toplayacaktır, bu konuyla ilgili çalışma yapılacaktır." sözlerini sarf etti.
MACCABI TEL AVIV MAÇI
UEFA Avrupa Ligi'nde tarafsız sahada oynanacak Maccabi Tel Aviv maçına değinen Mete Vardar, "Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı yer bugün belli olabilir. Macaristan, Almanya olacak. En geç yarın belli olacak. Seyircili olup olmama durumu da var, onunla ilgili girişimleri yaptık. Umut ediyorum ki Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz ve puanımızı 9'a çıkartacağız." diye konuştu.
Başakşehir maçındaki hakem kararlarıyla ilgili konuşan Mete Vardar, "Son 10 dakika maçı durdurdu, inanılmaz hatalar yaptı. Olacak iş değil! "Televizyon programlarında sadece hakem konuşuluyor. Sadece canı yanan Beşiktaş değil, uzun yıllardır aynı takımlar üzerinde oyunlar oynanıyor. Bunu yapmasınlar. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük, en eski kulübü. İnsanları üzüyorsunuz. İnsanları birbirine kırdırıyorsunuz, yapmayın bunu. İnsanların mutsuz olmasının nedeni, futbolun yapısı. Bunu yapmayın. Futbolun güzelliklerini konuşmak, kalitesini arttırmak lazım. Türk futbolu ne yazık ki giderek geriye gidiyor. Bizler yönetici olarak bu işe katkı sağlayamıyorsak, bizler ne yapıyoruz? Hakem hatalarıyla galibiyetlerden mutlu olacağımıza futbola katkı için mücadele edelim. Hakikaten çok mutsuzuz. Hep beraber yükselmemiz lazım, kalite düşüyor. Mutsuz bir gençlik yaratmaya başladık. Çok üzgünüm. 50-60 yılını futbola vermiş bir ailenin ferdi olarak çok üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.
"GÜVEN ORTAMI YOK"
Futbolda güven ortamı olmadığını söyleyen Mete Vardar, "En önemli şey güven, güven duygusu. Futbolda bu daha ön plana çıkıyor. Güveniyor muyuz olduğunuz ortama? Ben güvenmiyorum. Güvenmediğim için bu serzenişi yaptım. Güvenmediğiniz ortamda daha fazla nasıl çaba gösterebilirsiniz? Bu işin gidişatı iyi değil. TFF'de dostlarımız var, ciddi emekler verildiğini görüyoruz. Bir takım düzenlemeler yapılıyor, MHK'nin profesyonelleşmesi açısından. Bir takım şeylerin iyi gitmediği belli. Farklı bir şey yapmak gerektiği belli. Farklı bir şey yapmak gerektiği belli. Önemli olan bir çizgi çekip, hataları bir kenara bırakıp yeni bir düzen kurmak." diye konuştu.
TRANSFER YANITI
Devre arası transfer için soruya cevap veren Mete Vardar, "Hayırlısı. Transferle ilgili yönetici arkadaşlarımız ehemmiyeti gösteriyor. Umarım meyvesini verir. Devre arasına kadar süre, maçlarımız var. Öncelikle ligde üstten kopmadığımız bir tabloda olmamız lazım." cevabını verdi.
"KARARA SAYGI DUYACAĞIZ"
Maccabi Tel Aviv maçına değinen Mete Vardar, "Bu karar alındı, saygı duyacağız. Bu maçı oynayacağız. İnşallah 9 puana çıkartacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Ama şu maçı kazanalım ve ilk 24'ü garanti edelim." sözlerini sarf etti.
"RADİKAL KARARLAR GEREKİYOR"
Vardar, "Dünkü hakemin maç bittikten sonra ekibiyle birlikte soyunma odasına giderken yüz ifadesine bakın, ben size başka bir şey söylemiyorum. Yurt dışı maçlarında hakemlerin içeri girişiyle, bizim hakemlerin.. Sanki savaştan çıkmışlar! Bu savaşı bitireyim de eve gideyim surat ifadesiyle karşılaşacaksınız. Neden böyle oluyor? Belki biz de fazla yükleniyoruz? Bir takım kazanıyor, hakem kararıyla kazanıyor, açıklama yapıyor, bir sonraki maça hazırlanıyorlar. Bu ortamda hakemlere de yazık. "Maçı bitirdim oh be" yüz ifadesiyle karşılaşıyorsunuz! Dün ben gördüm yüz ifadesini, çok üzüldüm, yüzünde mahcubiyet vardı. "Çok şükür maçı bitirdim" vardı. Dünkü hakemin yüzünü gördüm. Çok mahcup bir yüz ifadesi vardı. Belki kendisi ifade edebilir, benim hissettiğim buydu. TFF, MHK değişse ne olacak? Zihniyet, hakemler aynı! Türk futbolunda radikal karar alınması lazım. Beşiktaş olarak bunun yanında oluruz. Kısa, uzun vadeli programların bir an önce başlaması lazım." dedi.
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