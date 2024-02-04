Beşiktaş'ta IV. Aboubakar dönemi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Afrika Kupası dönüşü görüştüğü Vincent Aboubakar'a, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Sen bu takım için çok önemlisin" dedi. İkilinin zirvesi sonrası 32 yaşındaki yıldız takıma döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta IV. Aboubakar dönemi!
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04 Şubat 2024 11:00
Son güncelleme 04 Şubat 2024 11:02
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Vincent Aboubakar konusundaki düğüm çözüldü... Yönetim tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Kamerunlu golcü, sonrasında geri döndü olarak gözükse de A Takım'dan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışma yapan grupta yer alıyordu. Ardından Afrika Uluslar Kupası'na giden 32 yaşındaki futbolcu, ülkesinin turnuvadan elenmelerinin hemen ardından İstanbul'a geldi ve yeni teknik direktörü Fernando Santos ile buluşarak uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi. Aboubakar'ın da arzulu olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlattıktan sonra golcü oyuncuyu takıma monte edecek ve 11'de oynatmaya başlayacak.

IV. ABOUBAKAR DÖNEMİ

Farklı dönemlerde toplamda 3 kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, ilk kez kadro dışı kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Sorunun çözülmesiyle yıldız isme '4. dönemine başlıyor' gözüyle bakılıyor.

2 HAFTA DAHA YOK

Kamerun Milli Takımı'nda uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar, 15 gün takımdan uzak kalacak. Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncunun 18 Şubat'taki Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

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