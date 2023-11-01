Beşiktaş'ta imza masası kuruldu

3 Aralık'ta yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta adaylar için imza vermek isteyen üyelere kulüp binasında 'imza masası' açılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta imza masası kuruldu
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01 Kasım 2023 09:14
Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçime az bir süre hazırlıkları sürüyor.

Siyah-beyazlılar yapılacak seçim öncesi, adaylar için imza vermek isteyen üyelere kulüp binasında 'imza masası' açılacak.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı tarafından açılacak 'imza masası' bugünden itibaren saat 13.30 ila 16.30 arasında işlem yapacak. 

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