Beşiktaş'ta iki iç transferde büyük uğraş

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcular ile dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, şimdi de takım içi operasyonu için kolları sıvadı. Kara Kartal, iki tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin kapanmasının ardından, takımdaki yıldızların sözleşmelerinin uzatılması için harekete geçilmişti. Daha önce Necip Uysal'la 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan kaleci Mert Günok'la masaya oturup, tecrübeli eldivenin kontratını 2025 sezonu sonuna kadar uzatmıştı.Gedson Fernandes'in sözleşmesi de, ücretinde önemli bir artış yapılarak 1 yıl daha uzatılmıştı. Şimdi ise gözler, Kara Kartal'ın Milli yıldızları Cenk Tosun ve Salih Uçan'a çevrildi. Her iki oyuncuyla yeniden anlaşma yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi ile bu iki futbolcunun istediği ücretler konusunda henüz ortak noktada buluşulamadı.Alınan bilgiye göre kontratları bu sezon sonunda bitecek Salih ve Cenk'e, en son 2 yıllık anlaşma için 30'ar milyon TL civarında bir ücret önerildi. Ancak her iki oyuncunun menajerleri tarafından bu rakam an itibarıyla kabul görmedi. 29 yaşındaki orta saha Salih senelik 40 milyon, 32 yaşındaki golcü de 45 milyon TL istiyor. Ancak gelen bilgilere göre yönetim, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olan oyuncularıyla mutlaka anlaşmanın sağlanacağına inanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve devre arasına kadar olumlu şekilde sonuçlanacağı düşünülüyor.