Beşiktaş'ta iki değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.