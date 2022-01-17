Beşiktaş'ta hedef o seriyi de bitirmek

Süper Lig'in 21. haftasını Gaziantep FK galibiyeti ile kapatan Beşiktaş, yeni hocası Önder Karaveli yönetimindeki yükselişini sürdürdü.Siyah-beyazlılar, Karaveli göreve geldikten sonra 5 haftalık galibiyet hasretini Kayserispor maçıyla noktalarken iç sahada ise 3 maçlık seri yakaladı. Ancak deplasmanda oynanan 3 maçta Fenerbahçe ve Rizespor ile berabere kalıp Konyaspor'a mağlup olan Kartal, eylül ayından bu yana dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.Bu sezon deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 18 Eylül'de Antalyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek alan Beşiktaş, diğer 9 maçta ise 5 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Önder Karaveli, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile oynanacak üst üste 2 deplasman maçıyla bu kötü tabloyu terse çevirmeyi hedefliyor.Bu sezon ligde savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, 1-0'lık Gaziantep FK galibiyeti ile gol yeme serisine de nokta koymuştu. Ligin 4. haftasında oynanan ve 3-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, 16 maçlık kötü seriyi Karaveli yönetiminde Gaziantep karşısında noktaladı.