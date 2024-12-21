Beşiktaş'ta Hasan Arat'a tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'a tepki!
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21 Aralık 2024 19:24
Son güncelleme 21 Aralık 2024 19:50
Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.

Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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