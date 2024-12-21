Beşiktaş'ta Hasan Arat'a tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.
Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında görevi bırakan eski başkan Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.
Beşiktaş tribünleri, Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarda bulundu.