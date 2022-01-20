Beşiktaş'ta Gökhan Töre dibe vurdu!

Beşiktaş geçtiğimiz sezon başında Gökhan Töre'yi transfer ederek herkesi şaşırtmıştı. Gösterdiği istikrarsız performansa rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlarıyla yeniden Siyah-Beyazlı formaya kavuşan tecrübeli yıldız kendisine verilen şansı bir kez daha kullanamadı. Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı düşünüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre dibe vurdu!
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20 Ocak 2022 13:05
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Geçtiğimiz sezon zaman zaman etkili bir performans sergileyen ve özellikle hamle oyuncusu olarak rotasyonda kendisine yer bulan Gökhan Töre bu sezon adeta dibe vurdu.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta 327 dakika görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu takımına ne gol ne de asist katkısı verebildi. Bu sezon hiçbir karşılaşmada ilk 11'de görev yapamayan Gökhan Töre'nin gol hasreti tam 9 aya çıktı.

Tecrübeli futbolcu son olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanan maçta rakip ağları sarsmıştı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin Rizespor, Gaziantep ve Karagümrük maçlarında son bölümde oyuna aldığı Gökhan Töre gösterdiği kötü performansla taraftarların da büyük tepkisini çekiyor.

Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı düşünüyor. 

 

 

 

 

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