Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst şov!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un şovu sürüyor. Beşiktaş, Hollandalı hoca yönetiminde Lugano'ya fark attı ve Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, bu sezonki 5. resmi maçında 4. galibiyetini alırken, rakip fileleri de 19 kez salladı

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst şov!
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30 Ağustos 2024 09:13
Beşiktaş'ı kısa sürede süper bir havaya sokan Giovanni van Bronckhorst, şovuna devam ediyor. Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano engelini 3-3'lük ilk maçın ardından dün İstanbul'da 5-1'lik galibiyetle aşan van Bronckhorst ve öğrencileri, Kupa 2'nin lig aşamasına kalmayı başardılar.

Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında çıktığı 7. çift ayaklı eleme turunda da yoluna devam eden taraf olarak bu önemli serisini sürdürdü.

Sadece 1 beraberlik Kara Kartal'da sezona Galatasaray karşısında alınan görkemli Süper Kupa Finali zaferiyle başlayan tecrübeli hoca, Siyah-Beyazlılar'ın başındaki 5. sınavında 1 beraberliğinin yanına 4. galibiyetini ekledi. Kartal bu süreçte rakip fileleri 19 kez sallarken, kalesine 6 gol gördü.

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