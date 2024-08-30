Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst şov!

Beşiktaş'ı kısa sürede süper bir havaya sokan Giovanni van Bronckhorst, şovuna devam ediyor. Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano engelini 3-3'lük ilk maçın ardından dün İstanbul'da 5-1'lik galibiyetle aşan van Bronckhorst ve öğrencileri, Kupa 2'nin lig aşamasına kalmayı başardılar.
Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında çıktığı 7. çift ayaklı eleme turunda da yoluna devam eden taraf olarak bu önemli serisini sürdürdü.
Sadece 1 beraberlik Kara Kartal'da sezona Galatasaray karşısında alınan görkemli Süper Kupa Finali zaferiyle başlayan tecrübeli hoca, Siyah-Beyazlılar'ın başındaki 5. sınavında 1 beraberliğinin yanına 4. galibiyetini ekledi. Kartal bu süreçte rakip fileleri 19 kez sallarken, kalesine 6 gol gördü.
Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında çıktığı 7. çift ayaklı eleme turunda da yoluna devam eden taraf olarak bu önemli serisini sürdürdü.
Sadece 1 beraberlik Kara Kartal'da sezona Galatasaray karşısında alınan görkemli Süper Kupa Finali zaferiyle başlayan tecrübeli hoca, Siyah-Beyazlılar'ın başındaki 5. sınavında 1 beraberliğinin yanına 4. galibiyetini ekledi. Kartal bu süreçte rakip fileleri 19 kez sallarken, kalesine 6 gol gördü.
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