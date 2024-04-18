Beşiktaş'ta gençler sahaya iniyor

Serdar Topraktepe, daha önce takımın başına geldiği dönemde Semih Kılıçsoy'u direkt ilk 11'e koyarak parlamasını sağlamıştı.



HEDEFİNDE BAŞKA BİR GENÇ VAR



Yeniden takımın başına geçen genç teknik adam, bu kez Mustafa Hekimoğlu için aynı yolu deneyecek. Genç futbolcunun, ligde geride kalan maçlarda oynamasına kesin gözü ile bakılıyor.



Aynı zamanda da milli takımlardaki yaş gruplarında da forma giyen genç golcü için beklentiler çok yüksek. Ayrıca Santos'un takımdan gönderilmesi bazı isimler için takıma geri dönüş anlamına geliyor.



İKİ YILDIZA ŞANS DOĞDU



Özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Demir Ege Tıknaz için yeni bir şans doğdu. Santos'un süre vermediği 2 futbolcu formalarını geri alabilir. Özellikle Pendikspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından bu 2 futbolcu Portekizli teknik direktör tarafından gözden çıkarılmıştı.









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