07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-056'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-057'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-071'

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi iki eksik!

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

07 Aralık 2025 14:13
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi iki eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek. 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı. 



Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti.

Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

SİYAH BEYAZLILAR, "DOLMABAHÇE"DE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu.

Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman futbolcu, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Uduokhai, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

RAFA SILVA BELİRSİZ

Beşiktaş'ta son üç günde takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Gaziantep FK maçının kadrosunda olup olmayacağı bugün belli olacak.

Antrenman eksiğini gidermek amacıyla önce takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştiren 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra da siyah-beyazlı oyuncularla antrenmanlara başladı. Rafa Silva'nın bugünkü antrenmanda da yer alması bekleniyor.

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan Portekizli forvet, son üç maçta kadroda yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da uygun bulması durumunda Rafa Silva, yarın geniş kadroda yer alabilir.

BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA GAZİANTEP FK'Yİ YENEMEDİ

Siyah-beyazlılar, ligde Gaziantep temsilcisiyle oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen yıl ilk yarıda yaptığı müsabakada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde ise ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu ve Dolmabahçe'de rakibine ilk kez kaybetti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibini yarın mağlup ederek sahasındaki üç maçlık olumsuz seriyi sonlandırmak istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.