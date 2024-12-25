Beşiktaş'ta Fulya'da tahliye kararı

Beşiktaş'ta Fulya Plaza için Aşçıoğlu İnşaat'a açılan icra davası kabul edildi.
Kiralar ödenmediği için açılan davada Aşçıoğlu için tahliye kararı verildi. Böylece göreve gelecek yeni yönetim Fulya'dan ek bir gelir yaratma şansına sahip olacak.
Ayrıca biriken 40 milyon TL'lik kiranın da tahsil edileceği öğrenildi.
Kiralar ödenmediği için açılan davada Aşçıoğlu için tahliye kararı verildi. Böylece göreve gelecek yeni yönetim Fulya'dan ek bir gelir yaratma şansına sahip olacak.
Ayrıca biriken 40 milyon TL'lik kiranın da tahsil edileceği öğrenildi.