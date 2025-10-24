24 Ekim
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kaleyi geri aldı!

Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok'un yerine kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor deplasmanında gösterdiği performansla alkış topladı. 3 kritik kurtarış yapan genç file bekçisi, gol yemeden tamamladığı maçla Beşiktaş taraftarının güvenini yeniden kazandı.

24 Ekim 2025
Haber: Sporx.com
Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında 3 dakikada 2 gol yiyen kaleci Mert Günok'u ıslıklarla protesto etmişti.
 
Formsuzluğu ile dikkat çeken ve yönetim kurulu kararıyla kaptanlığı alınan 36 yaşındaki eldiven, ilk 11'deki yerini de kaybetti. Teknik direktör Sergen Yalçın Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim etti.
 
24 yaşındaki file bekçisinin zorlu müsabakadaki performansı camianın beğenisini kazandı. Toplam 3 kurtarış yapan, 1 de top uzaklaştıran genç eldiven, Sofascore verilerine göre 7.5 puanla siyah-beyazlı takımın iyileri arasında yer aldı. Ersin ilk maçında kalesinde gol görmeyerek kendisine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın'ı da mahcup etmedi.
 
SON ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ
 
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, 2020-2021 sezonunda elde edilen son şampiyonlukta önemli bir pay sahibiydi. 
 
Söz konusu sezon Trendyol Süper Lig'de 35 maç siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, tam 13 müsabakada kalesinde gol görmemişti.
