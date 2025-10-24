Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kaleyi geri aldı!

Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında 3 dakikada 2 gol yiyen kaleci Mert Günok'u ıslıklarla protesto etmişti.

Formsuzluğu ile dikkat çeken ve yönetim kurulu kararıyla kaptanlığı alınan 36 yaşındaki eldiven, ilk 11'deki yerini de kaybetti. Teknik direktör Sergen Yalçın Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim etti.

24 yaşındaki file bekçisinin zorlu müsabakadaki performansı camianın beğenisini kazandı. Toplam 3 kurtarış yapan, 1 de top uzaklaştıran genç eldiven, Sofascore verilerine göre 7.5 puanla siyah-beyazlı takımın iyileri arasında yer aldı. Ersin ilk maçında kalesinde gol görmeyerek kendisine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın'ı da mahcup etmedi.

SON ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, 2020-2021 sezonunda elde edilen son şampiyonlukta önemli bir pay sahibiydi.

Söz konusu sezon Trendyol Süper Lig'de 35 maç siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, tam 13 müsabakada kalesinde gol görmemişti.