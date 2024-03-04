Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin enerjisi yetmedi!

Beşiktaş'ın Arnavut 10 numarası Ernest Muçi, Galatasaray karşısında 90 dakika boyunca mücadeleci bir görüntü ortaya koydu. Hücum hattında enerjisiyle ileri bölgede efektif bir form ortaya koyan Muçi, skor üretme konusunda ise etkisiz kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin enerjisi yetmedi!
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04 Mart 2024 11:11
Beşiktaş'ın Arnavut 10 numarası Ernest Muçi, ilk derbisinden üzgün ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, Kara Kartal'daki ilk golünü ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında atmıştı.

Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında derbiye özel olarak hazırlanan Arnavut 10 numara, teknik direktör Fernando Santos'tan aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

Başarılı oyuncu, sık sık rakip kale önünde hücum hattındaki takım arkadaşlarına pozisyon yarattı. Efektif bir görüntü ortaya koysa da takımına gol ya da asist katkısı yapamayan Muçi, ilk derbisinden üzgün ayrıldı.

Muçi, Tüpraş Stadı'ndan üzgün ayrılırken Siyah-Beyazlı taraftarlar kendisine alkışlarla destek olmaya çalıştı.  

 
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