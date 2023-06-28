Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Karagümrük yolcusu!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin, Karagümrük'e kiralanacak.
19 yaşındaki kalecinin tecrübe kazanmasını isteyen siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ün kiralama teklifine yeşil ışık yaktı.
Anlaşmanın 1 yıllık olacağı ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul ekibinde, Kiralık sözleşmesi biten kaleci Batuhan Şen ile sözleşmesi sona eren Viviano ile yollar ayrılmıştı.
Emre Bilgin'in 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyundaki genç file bekçi, altyapısından yetiştiği Beşiktaş ile 5 resmi maça çıktı.
19 yaşındaki kalecinin tecrübe kazanmasını isteyen siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ün kiralama teklifine yeşil ışık yaktı.
Anlaşmanın 1 yıllık olacağı ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul ekibinde, Kiralık sözleşmesi biten kaleci Batuhan Şen ile sözleşmesi sona eren Viviano ile yollar ayrılmıştı.
Emre Bilgin'in 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyundaki genç file bekçi, altyapısından yetiştiği Beşiktaş ile 5 resmi maça çıktı.
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