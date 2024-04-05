Beşiktaş'ta dördüncülük de tehlikeye girdi!

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş'ta dördüncü sıra da tehlikeye girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta dördüncülük de tehlikeye girdi!
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05 Nisan 2024 12:48
Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu beraberlikle birlikte ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta, Başakşehir beraberliği sonrası dördüncü sıra da tehlikeye girdi.

Süper Lig'de üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 52 puanı bulunuyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 47 puanı var. Beşiktaş'ın arkasından Kasımpaşa (46), Rizespor (45) ve Başakşehir (43) sıralanıyor.

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