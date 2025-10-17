17 Ekim
Beşiktaş'ta ders duran top!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli arada duran toplara ağırlık verdi.

calendar 17 Ekim 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ders duran top!
Beşiktaş, milli arada antrenmanlarda hücum varyasyonlarını arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 13 maç oynadı. Rakip fileleri toplamda 22 kez havalandırdı. Skor yükünü ise Abraham ve Rafa Silva üstlendi. Bu iki isim dışında 2 golü geçen başka futbolcu olmaması dikkat çekti.

Skora daha fazla oyuncunun katkı vermesi ile hücum zenginliğinin artacağını düşünen Sergen Yalçın, savunmacılardan da yararlanmayı hedefliyor.

Deneyimli hoca, milli aradaki antrenmanları bu doğrultuda programladı. Duran top çalışmalarına ağırlık verirken kazanılan serbest atışlar ile kornerlerde defansın da ileriye çıkmasını istedi. 

