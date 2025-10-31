Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper belirsizliği!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi öncesi stoper tandemindeki belirsizlik dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılarda sezon başından itibaren savunma ikilisi sürekli değişirken, Kasımpaşa maçı sonrası Djalo'nun performansı yeterli görülmedi.
Paulista bir adım öne çıkarıyor ama kesin değil. Sergen Yalçın, Djalo-Paulista arasında cumartesi akşamına kadar net karar verilecek.
Derbi öncesi Emirhan Topçu'nun sol stoperdeki yeri ise garanti.
