Beşiktaş'ta derbi istatistiği can sıkıyor

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, son 6 derbide galibiyet alamadı.



Siyah-beyazlı ekip, uzun süreli tarihi rekabetlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 6 derbi maçta taraftarına 3 puan sevinci yaşatamadı. Beşiktaş, bu takımlarla oynadığı son 15 derbide ise sadece 4 galibiyet aldı.



Beşiktaş ligdeki son 15 derbi maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Beşiktaş'ın İstanbul derbilerinde de yüzü bir türlü gülmedi.



EN SON ZAFER GALATASARAY'A KARŞI



Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı maçları kazanamadı. Siyah-beyazlılar, bu iki takımla oynadığı son 5 maçlık bölümde Fenerbahçe ile 3 kez, diğer rakibi Galatasaray ile ise 2 defa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile bu 3 maçta da berabere kalırken, Galatasaray'a karşı iki karşılaşmayı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, en son galibiyetini ise 25 Ekim 2021'de Galatasaray'a karşı aldı.



Öte yandan Beşiktaş'ın gol yeme sıkıntısı derbide de devam etti. Siyah-beyazlılar bu sezon çıktığı 13 lig karşılaşmasının 10'unda kalesini kapatamadı. Sadece 3 maçı gol yemeden bitiren Beşiktaş, toplam 18 gol yedi.



ATTIĞI VE YEDİĞİ EŞİT



Beşiktaş son 15 maçlık derbiler dikkate alındığında rakiplerine attığı gol kadarını da kalesinde gördü. Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor filelerine 23 gol gönderirken kalesindeki 23 gole de engel olamadı..









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