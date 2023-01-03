Süper Lig'de 16. haftada sahasında aldığı zaferle zirve yarışında yeniden iddiasını güçlendiren Beşiktaş, kadro yapılanması için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş son üç maçta süre vermediği Dele Alli'den umudunu kesti.. İşte gelişmeler...



DELE ALLI İLE YOL AYRIMI



Beşiktaş sezon başında Everton'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli ile yol ayrımına geldi.



Dünya Kupası arasında adeta yerinde sayan, fiziksel ve mental açıdan gelişme göstermeyen Dele Alli iyice gözden düştü. Teknik Direktör Şenol Güneş kazanmaya çalıştığı İngiliz yıldızdan büyük ölçüde umudunu kesti.



Siyah-beyazlı hoca, Dele Alli'ye Galatasaray, Gaziantep FK ve son oynanan Adana Demirspor maçlarında hiç süre vermedi. Dünyaca ünlü futbolcu üç maçta da yedek soyunurken oyuna girme şansı bulamadı.



İlk 11'deki yerini kaybeden Delle Alli'nin önümüzdeki dönemde forma şansı bulması bir hayli zorlaştı. Sakatlığı düzelen Josef'in takıma dönüşü ve Gedson'un formu yüzünden İngiliz futbolcunun oynama şansı çok azaldı.



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dele Alli ile yollarını ayırmanın planlarını yapmaya başladığı aktarıldı. Buna göre Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu koşulların oluşması halinde takımdan ayrılacak. Yıllık ücreti 2,2 milyon euro olan Dele Alli'nin olası ayrılığı hem maddi açıdan hem de yabancı kontenjanında yer açılması anlamında siyah-beyazlıları rahatlatacak.



Ayrılığa yanaşmaması halinde Dele Alli konusunda iki ihtimal bulunuyor. İngiliz futbolcu kadroda tutulacak ve kendisini toparlaması beklenecek. Diğer seçenekte ise Dele Alli'nin ismi sezonun ikinci yarısı için TFF'ye gönderilecek listeye yazılmayacak ve oyuncu kadro dışı bırakılacak.



AİLESİ VE KİMBERLY SÜREKLİ ARKASINDA



Düşüşe geçen kariyerinde beyaz bir sayfa açmak için Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Dele Alli, ailesi ve sevgilisinden büyük destek görüyor. Ailesinin sık sık İstanbul'a gelerek İngiliz futbolcuya moral aşıladığı, ünlü bir model olan sevgilisi Cindy Kimberly'nin de Dele Alli'nin yanında yer aldığı aktarıldı. Cindy Kimberly geçtiğimiz aylarda birkaç kez İstanbul'a gelirken bazı maçları tribünden takip etmişti.















