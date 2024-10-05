Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği Frankfurt maçında penaltı kaçıran Ciro Immobile, takım arkadaşlarından özür diledi.
IMMOBİLE ÖZÜR DİLEDİ
Kara Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla giriş yaptığı sezona damgasını vurmuştu. Frankfurt mücadelesi öncesinde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarsan Immobile, hem Beşiktaş teknik ekibini hem de taraftarını memnun etmişti. Önceki akşam Dolmabahçe'de oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında da sahaya takımın gol umudu olrak çıkan 35 yaşındaki İtalyan golcü, skor üretme konusunda bu kez yetersiz kaldı. Maçın ilk yarısında bir de penaltı kaçıran Immobile, maç sonunda soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi. Immobile, ligde Gaziantep maçıyla beraber kazanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.
IMMOBİLE ÖZÜR DİLEDİ
Kara Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla giriş yaptığı sezona damgasını vurmuştu. Frankfurt mücadelesi öncesinde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarsan Immobile, hem Beşiktaş teknik ekibini hem de taraftarını memnun etmişti. Önceki akşam Dolmabahçe'de oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasında da sahaya takımın gol umudu olrak çıkan 35 yaşındaki İtalyan golcü, skor üretme konusunda bu kez yetersiz kaldı. Maçın ilk yarısında bir de penaltı kaçıran Immobile, maç sonunda soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi. Immobile, ligde Gaziantep maçıyla beraber kazanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.