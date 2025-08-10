Beşiktaş'ta çılgınlık: Jadon Sancho

Beşiktaş'ın sol kanat için görüşmelerini yürüttüğü Jadon Sancho için sadece yönetim değil taraftar da atağa kalktı.
Uzun süredir İngiliz oyuncunun Manchester United'daki durumunu takip eden ve Juventus'a transferi gerçekleşmeyince girişimlerini hızlandıran Serdal Adalı yönetimine siyah-beyazlı taraftarlar da desteğe geldi.
Taraftarlar, önceki gün 25 yaşındaki futbolcu için "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" akımı başlattı. Sancho'nun İnstagram hesabındaki son fotoğrafının altına 2 milyon 500 bin mesaj yazıldı. Yıldız ismi adeta ablukaya alan Beşiktaşlılar, heyecanı artırdı.
M.UNITED İLE PAZARLIKLARA BAŞLANDI
Yönetim, İngiliz oyuncunun menajeri Emeka Obasi ile görüşmelerine hız verdi. Siyah-beyazlılar, geçen ay 10 milyon Euro net ücret isteyen Sancho'nun talebinin bir miktar düşmesine rağmen daha da aşağı çekmek için çaba gösteriyor.
Ayrıca Manchester United ile pazarlıklar başlamış durumda. Ada ekibi, 20 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklerken Beşiktaş, bunun biraz daha indirilmesi ve vadelere bölünmesini arzu ediyor.
ADA'YA GİTTİ AMA ALIŞAMADI
Manchester City altyapısının ürünü olan Sancho, 2017'de A Takım'a çıkmadan 20.6 milyon Euro'ya Dortmund'a transfer oldu. Gösterdiği performansın ardından 4 yıl sonra Manchester United'a o dönemin en pahalı ikinci transferi (85 milyon Euro) olarak gitti.
Burada aradığını bulamayan İngiliz sol kanat, birer kez Dortmund ve Chelsea'ye kiralandı.
Kariyerinde büyük bir sakatlık problemi yaşamayan Sancho, 8 kez sorun geçirdi ve 44 maçta takımlarını yalnız bıraktı.
