10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-225'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-023'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-024'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-080'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ta çılgınlık: Jadon Sancho

Beşiktaş yönetimi Jadon Sancho'nun transferi için hem oyuncu cephesi hem de Manchester United ile olan görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmeler devam ederken Beşiktaş taraftarı ise 2.5 milyon yorum paylaştı.

calendar 10 Ağustos 2025 10:01 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 10:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta çılgınlık: Jadon Sancho
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın sol kanat için görüşmelerini yürüttüğü Jadon Sancho için sadece yönetim değil taraftar da atağa kalktı.

Uzun süredir İngiliz oyuncunun Manchester United'daki durumunu takip eden ve Juventus'a transferi gerçekleşmeyince girişimlerini hızlandıran Serdal Adalı yönetimine siyah-beyazlı taraftarlar da desteğe geldi.

Taraftarlar, önceki gün 25 yaşındaki futbolcu için "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" akımı başlattı. Sancho'nun İnstagram hesabındaki son fotoğrafının altına 2 milyon 500 bin mesaj yazıldı. Yıldız ismi adeta ablukaya alan Beşiktaşlılar, heyecanı artırdı.

M.UNITED İLE PAZARLIKLARA BAŞLANDI

Yönetim, İngiliz oyuncunun menajeri Emeka Obasi ile görüşmelerine hız verdi. Siyah-beyazlılar, geçen ay 10 milyon Euro net ücret isteyen Sancho'nun talebinin bir miktar düşmesine rağmen daha da aşağı çekmek için çaba gösteriyor.

Ayrıca Manchester United ile pazarlıklar başlamış durumda. Ada ekibi, 20 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklerken Beşiktaş, bunun biraz daha indirilmesi ve vadelere bölünmesini arzu ediyor.

ADA'YA GİTTİ AMA ALIŞAMADI

Manchester City altyapısının ürünü olan Sancho, 2017'de A Takım'a çıkmadan 20.6 milyon Euro'ya Dortmund'a transfer oldu. Gösterdiği performansın ardından 4 yıl sonra Manchester United'a o dönemin en pahalı ikinci transferi (85 milyon Euro) olarak gitti.

Burada aradığını bulamayan İngiliz sol kanat, birer kez Dortmund ve Chelsea'ye kiralandı.

Kariyerinde büyük bir sakatlık problemi yaşamayan Sancho, 8 kez sorun geçirdi ve 44 maçta takımlarını yalnız bıraktı.


 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
