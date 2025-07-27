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Beşiktaş'ta Cerny transferinde pürüz

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Vaclav Cerny'nin transferinde Beşiktaş için olumsuz gelişmeler yaşandı.

calendar 27 Temmuz 2025 15:51
Fotoğraf: rangers.co.uk
Beşiktaş'ta Cerny transferinde pürüz
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için önemli bir gelişme yaşandı.

Ole Gunnar Solskajer'in öncelik verdiği mevkilerden olan kanat transferinde Vaclav Cerny Beşiktaş'ın transfer listesinin başında geliyordu.

Ancak Wolfsburger Allgemeine Zeitung'un haberine göre Vaclav Cerny, Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Paul Simonis ile özel bir görüşme gerçekleştirdi, Wolfsburg'da devam etmek istediğini ve Alman ekibinde başarılar yaşamak istediğini belirtti.


Teknik direktör Simonis'in de Cerny'nin bu istekli tavrını onayladığı,ve gazeteye yaptığı açıklamada "Wolfsburg'da kalıp oynamak istiyor. Bu iyi bir şey." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Cumartesi günü Wolfsburg'un Magdeburg'u 4-3 yendiği hazırlık maçında ilk 11'de başlayan Vaclav Cerny 1 gol atıp 64 dakika sahada kalmıştı.

Maçtan sonra Cerny'nin performansından etkilendiğini belirten Simonis, "Topla çok yaratıcı olduğu ve sol ayağıyla rakibi şaşırtabildiği için fark yaratabiliyor" sözlerini sarf etti.

Cerny'nin takımda önemli bir rol oynayacağını da belirten Simonis, "Bizimle kalmak isteyen oyunculara ihtiyacım var. Şimdi Wolfsburg için yeterince iyi olduğunu göstermesi onun için büyük bir meydan okuma olacak" dedi.

Cerny, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.

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