Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırs yaptı

Beşiktaş'ın Milli golcüsü Cenk Tosun, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlasa da hücum hattındaki takım arkadaşlarından yeterli desteği alamayınca etkisiz kalmıştı.
Başarılı oyuncu, önceki gün Ante Rebic'le beraber ikinci yarı öncesinde oyundan alınması sebebiyle üzgündü.
Başarılı futbolcunun, bundan dolayı Brugge karşılaşmasına takım idmanlarına ek olarak bireysel antrenman programıyla da hazırlandığı belirtildi.
Başarılı oyuncu, önceki gün Ante Rebic'le beraber ikinci yarı öncesinde oyundan alınması sebebiyle üzgündü.
Başarılı futbolcunun, bundan dolayı Brugge karşılaşmasına takım idmanlarına ek olarak bireysel antrenman programıyla da hazırlandığı belirtildi.