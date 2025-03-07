Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gerçeği!

Amerika MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, bu transfer öncesi Beşiktaş'a 'Evet' demiş, ancak daha sonra geri adım atmıştı. Yaşananların ardından asıl gerçek ortaya çıktı.



Sakatlık sorunlarıyla boğuşan yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı.



Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelirken, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ortaya atılmış ancak siyah-beyazlı taraftarlar bu ihtimale büyük tepki göstermişti.



SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?



"İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. Buraları yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar fikriyle çıktı. Herkes yazdı çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu."



"İSTENMEDİĞİM YERE GİTMEYEYİM"



"Cengiz, kendi de işin açığı, 'İstenmediğim yere gitmeyeyim' demiş menajerine. Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman."



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!



Taraftarların tepkisinin ardından Cengiz Ünder'in, Beşiktaş'ta forma giyen milli takımdan arkadaşları Necip Uysal ve Mert Günok ile görüştüğü öğrenildi.



Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini soran Cengiz'e, ikilinin "Beşiktaş taraftarının istemediği bir oyuncunun takımda tutunması zor. Son örnek Aboubakar. Karar senin ama zorlanmanı istemeyiz." dediği ortaya çıktı.



Bu konuşmanın ardından Cengiz Ünder, Beşiktaş'a transfer olmaktan vazgeçti.



