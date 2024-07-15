Beşiktaş'ta Berk Uğurlu'ya yeni sözleşme

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, başarılı oyuncu Berk Uğurlu'nun sözleşmesinin bir yıl yenilendiğini duyurdu.Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın oyuncusu Berk Uğurlu'nun sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2024/25 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde de Derek Needham ve Yiğit Arslan ile sözleşme yenilemişti.