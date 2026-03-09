09 Mart
Beşiktaş'ta beklenti altında kaldı: Orkun Kökçü!

Galatasaray maçına kadar iyi bir form grafiği ile gelen Beşiktaşlı Orkun Kökçü, derbide beklentilerin altında kaldı.

calendar 09 Mart 2026 10:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinde beklentilerin altında kaldı.

Milli futbolcu, Galatasaray derbisine kadar iyi bir form grafiği ile geldi. Cezası nedeniyle Galatasaray'dan önce ligdeki Kocaelispor maçında forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, derbiye özel hazırlandı.

Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinde ise beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
