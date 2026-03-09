Beşiktaş'ta beklenti altında kaldı: Orkun Kökçü!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinde beklentilerin altında kaldı.
Milli futbolcu, Galatasaray derbisine kadar iyi bir form grafiği ile geldi. Cezası nedeniyle Galatasaray'dan önce ligdeki Kocaelispor maçında forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, derbiye özel hazırlandı.
Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinde ise beklentileri karşılayamadı.
Beşiktaş forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
