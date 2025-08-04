Beşiktaş'ta bek operasyonu!





RIDVAN GÜNDEMDE



David Jurasek'in sol bekteki performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'la yeniden temasa geçti.



Shakhtar Donetsk karşısında yaşanan hayal kırıklığının ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş , iki ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.David Jurasek'in sol bekteki performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'la yeniden temasa geçti.

Rangers'ta aradığını

bulamayan 24 yaşındaki

futbolcu, Beşiktaş'a dönmeye

sıcak bakıyor.





İskoç ekibinin, Türk futbolcudan 4-5 milyon Euro civarında gelir beklentisinde olduğu belirtildi.



BONSERVİSSİZ SAĞ BEK



Serdal Adalı yönetimi, sağ bek için de La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde.



Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.



RUSYA'DAN TALİBİ VAR



Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi.



HEDEF AVRUPA KADROSUNA YAZDIRABİLMEK



Beşiktaş'ın, bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor.



