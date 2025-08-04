Beşiktaş'ta bek operasyonu!

Shakhtar Donetsk karşısında yaşanan hayal kırıklığının ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iki ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
RIDVAN GÜNDEMDE
David Jurasek'in sol bekteki performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'la yeniden temasa geçti.
Rangers'ta aradığını bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.
İskoç ekibinin, Türk futbolcudan 4-5 milyon Euro civarında gelir beklentisinde olduğu belirtildi.
BONSERVİSSİZ SAĞ BEK
Serdal Adalı yönetimi, sağ bek için de La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde.
Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.
RUSYA'DAN TALİBİ VAR
Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi.
HEDEF AVRUPA KADROSUNA YAZDIRABİLMEK
Beşiktaş'ın, bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor.
RIDVAN GÜNDEMDE
David Jurasek'in sol bekteki performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'la yeniden temasa geçti.
Rangers'ta aradığını bulamayan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.
İskoç ekibinin, Türk futbolcudan 4-5 milyon Euro civarında gelir beklentisinde olduğu belirtildi.
BONSERVİSSİZ SAĞ BEK
Serdal Adalı yönetimi, sağ bek için de La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde.
Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.
RUSYA'DAN TALİBİ VAR
Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi.
HEDEF AVRUPA KADROSUNA YAZDIRABİLMEK
Beşiktaş'ın, bu iki ismi 7 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's ile oynanacak maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Karşılaşma için listeler UEFA'ya verilse de son 24 saate kadar siyah-beyazlıların iki değişiklik hakkı bulunuyor.