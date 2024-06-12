Beşiktaş'ta ayrılık için geri sayım: Gedson

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes için 20 milyon euro'ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere.
GEDSON'A YAPILAN TEKLİF
Beşiktaş ile son detayları görüşen Rus devi, Gedson için de teklifini iletti. Zenit, Portekizli orta sahaya 4 yıllık sözleşmeyle birlikte bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti.
ZAYNUTDINOV İÇİN DE GÖRÜŞME
Bununla birlikte Zenit ve Beşiktaş arasında Bahtiyar Zaynutdinov transferi için de görüşmelerin detam ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Portekizli orta saha 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes için 20 milyon euro'ya yakın bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamak üzere.
GEDSON'A YAPILAN TEKLİF
Beşiktaş ile son detayları görüşen Rus devi, Gedson için de teklifini iletti. Zenit, Portekizli orta sahaya 4 yıllık sözleşmeyle birlikte bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti.
ZAYNUTDINOV İÇİN DE GÖRÜŞME
Bununla birlikte Zenit ve Beşiktaş arasında Bahtiyar Zaynutdinov transferi için de görüşmelerin detam ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Portekizli orta saha 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.