09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Beşiktaş'ta aranan transfer!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde sol kanat takviyesi konusunda hata yapmak istemiyor.

calendar 09 Mart 2026 10:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan sol kanat takviyesini yaz transfer döneminde tamamlamak istiyor.

Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemde yer alan bu transfer konusunda hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde de sol kanat aramış ve gündeme birçok isim gelmesinin ardından transfer döneminin son günlerinde Jota Silva'yı kadrosuna katmıştı. Jota Silva, Sergen Yalçın'ın bu bölgedeki ilk tercihi olmadı.

Bu bölgede El Bilal Toure'ye forma veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Toure'nin sakatlığının ardından sol kanatta Junior Olaitan'a forma verdi.

SERDAL ADALI'DAN TRANSFER MESAJI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına başlayacaklarını ve bayramdan sonra görüşmeler yapacaklarını söylemişti.

Serdal Adalı, transfer konusunda, "Gençleşerek kadroyu tamamlamak istiyoruz. 24 civarında yaş ortalamasına düştük. Bu böyle gidecek. Son sahibi olacağımız oyuncu almak istemiyoruz. Geçen sezondan beri genç kontenjan tarafı 6 olsun diye ısrarcıyız. Kontenjan ne kadar çok olursa Türk futbolunun faydasına olur. Kulüpler de son sahibi olacağı futbolcuları transfer etmemiş olurlar. Futbolda yaş gitgide aşağı indi." dedi.

Sol kanat transferi konusunda titiz çalışan Beşiktaş, yapacağı görüşmelerde bu kez hata yapmak istemiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
