Beşiktaş'ta aranan transfer!

Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan sol kanat takviyesini yaz transfer döneminde tamamlamak istiyor.
Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemde yer alan bu transfer konusunda hata yapmak istemiyor.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde de sol kanat aramış ve gündeme birçok isim gelmesinin ardından transfer döneminin son günlerinde Jota Silva'yı kadrosuna katmıştı. Jota Silva, Sergen Yalçın'ın bu bölgedeki ilk tercihi olmadı.
Bu bölgede El Bilal Toure'ye forma veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Toure'nin sakatlığının ardından sol kanatta Junior Olaitan'a forma verdi.
SERDAL ADALI'DAN TRANSFER MESAJI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına başlayacaklarını ve bayramdan sonra görüşmeler yapacaklarını söylemişti.
Serdal Adalı, transfer konusunda, "Gençleşerek kadroyu tamamlamak istiyoruz. 24 civarında yaş ortalamasına düştük. Bu böyle gidecek. Son sahibi olacağımız oyuncu almak istemiyoruz. Geçen sezondan beri genç kontenjan tarafı 6 olsun diye ısrarcıyız. Kontenjan ne kadar çok olursa Türk futbolunun faydasına olur. Kulüpler de son sahibi olacağı futbolcuları transfer etmemiş olurlar. Futbolda yaş gitgide aşağı indi." dedi.
Sol kanat transferi konusunda titiz çalışan Beşiktaş, yapacağı görüşmelerde bu kez hata yapmak istemiyor.
