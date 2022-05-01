Beşiktaş'ta altyapı için 3 saatlik zirve!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önceki gün 3 saatlik bir toplantı yaptı.
Toplantıyı yönetici Fırat Fidan, Ceyhun Kazancı, Mehmet Ekşi ile Serdar Topraktepe katıldı.
Toplantı sonrası genç takıma verilen yemekte alt yapıdan yetişen Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ile Emre Bilgin de yer aldı.
Toplantıyı yönetici Fırat Fidan, Ceyhun Kazancı, Mehmet Ekşi ile Serdar Topraktepe katıldı.
Toplantı sonrası genç takıma verilen yemekte alt yapıdan yetişen Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ile Emre Bilgin de yer aldı.