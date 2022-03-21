Beşiktaş'ta Alex Teixeira için karar verildi!

Talisca ile anlaşması beklenen Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yolların ayrılması bekleniyor.



Aynı bölgede iki maliyetli isim istemeyen yönetim Teixeira ile yolları ayırmayı planlıyor. Alex'e Çin ve Arap kulüplerinden 5 milyon euro maaşlı tekliflerin olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın da beklentilerin altında kalması nedeniyle oyuncuya izin vereceği kaydedildi.



Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan yıldız isim, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 4 gole imza attı.





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