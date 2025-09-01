Beşiktaş'ta 8.5 milyon euro'luk ayrılık!

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Cruzerio ile 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

calendar 01 Eylül 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 12:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Keny Arroyo ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Siyah-beyazlılarda son dönemde maç kadrosunda yer almayan 19 yaşındaki futbolcu, Cruzerio'ya transfer oluyor.

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun transferi için Cruzerio ile 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek

Arroyo, Cruzerio'ya transferi için Brezilya'ya gitti.

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda 14 maçta süre bulan Keny Arroyo, 2 kez gol sevinci yaşadı.

