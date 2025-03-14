Beşiktaş'ta 10 futbolcu yolcu

Beşiktaş, sezon sonu büyük bir değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, şu an mevcut kadroda bulunan en az 10 ismi yeni sezonda düşünmüyor. Bu konuda yönetimle de bir görüşme yapan Norveçli çalıştırıcı, bu isimleri bildirdi. Yönetim de oyuncuların menajerleriyle irtibata geçti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
EN BAŞTA İMMOBİLE GELİYOR
Gönderilecek oyuncuların başında İtalyan yıldız Ciro İmmobile geliyor. Yüksek maaşı nedeniyle Arabistan'dan talipleri olan Ciro ile sezon sonunda vedalaşılacak.
TAKVİYELER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
Ciro'nun yanı sıra; Paulista, Masukaku, Bakhtiyar, Onur, Chamberlain, Salih, Muçi, Mario ve Emrecan'la da yollar ayrılacak. Bazı oyuncuların sözleşmesi biterken bazı isimlerden de bonservis elde edilmeye çalışılacak.
İSTENİLEN BONSERVİS GELİRSE GİDECEKLER
Yönetim, Gedson Fernandes ile Semih Kılıçsoy'a da istenilen bonservis bedelleri gelmesi halinde satışına onay verecek. Ole'nin ve scout ekibinin listesi doğrultusunda ise bu eksik bölgelere takviyeler yapmak için şimdiden çalışmalara başlandı.
EN BAŞTA İMMOBİLE GELİYOR
Gönderilecek oyuncuların başında İtalyan yıldız Ciro İmmobile geliyor. Yüksek maaşı nedeniyle Arabistan'dan talipleri olan Ciro ile sezon sonunda vedalaşılacak.
TAKVİYELER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI
Ciro'nun yanı sıra; Paulista, Masukaku, Bakhtiyar, Onur, Chamberlain, Salih, Muçi, Mario ve Emrecan'la da yollar ayrılacak. Bazı oyuncuların sözleşmesi biterken bazı isimlerden de bonservis elde edilmeye çalışılacak.
İSTENİLEN BONSERVİS GELİRSE GİDECEKLER
Yönetim, Gedson Fernandes ile Semih Kılıçsoy'a da istenilen bonservis bedelleri gelmesi halinde satışına onay verecek. Ole'nin ve scout ekibinin listesi doğrultusunda ise bu eksik bölgelere takviyeler yapmak için şimdiden çalışmalara başlandı.