Beşiktaş'ta 10 futbolcu yolcu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi büyük bir değişim yaşanacak. Ole Gunnar Solskjaer, en az 10 futbolcuyla yolların ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 10 futbolcu yolcu
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14 Mart 2025 08:09
Son güncelleme 14 Mart 2025 08:21
Beşiktaş, sezon sonu büyük bir değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, şu an mevcut kadroda bulunan en az 10 ismi yeni sezonda düşünmüyor. Bu konuda yönetimle de bir görüşme yapan Norveçli çalıştırıcı, bu isimleri bildirdi. Yönetim de oyuncuların menajerleriyle irtibata geçti.

EN BAŞTA İMMOBİLE GELİYOR

Gönderilecek oyuncuların başında İtalyan yıldız Ciro İmmobile geliyor. Yüksek maaşı nedeniyle Arabistan'dan talipleri olan Ciro ile sezon sonunda vedalaşılacak.

TAKVİYELER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Ciro'nun yanı sıra; Paulista, Masukaku, Bakhtiyar, Onur, Chamberlain, Salih, Muçi, Mario ve Emrecan'la da yollar ayrılacak. Bazı oyuncuların sözleşmesi biterken bazı isimlerden de bonservis elde edilmeye çalışılacak.

İSTENİLEN BONSERVİS GELİRSE GİDECEKLER

Yönetim, Gedson Fernandes ile Semih Kılıçsoy'a da istenilen bonservis bedelleri gelmesi halinde satışına onay verecek. Ole'nin ve scout ekibinin listesi doğrultusunda ise bu eksik bölgelere takviyeler yapmak için şimdiden çalışmalara başlandı. 

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