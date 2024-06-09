Beşiktaş, Stefan Savic ile tekrar görüştü: İşte yaşananlar

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, stoper transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği Stefan Savić'in temsilcisiyle bir kez daha bir araya geldi.
CİDDİ FARKLILIKLAR VAR
Habere göre, siyah beyazlı takım, Stefan Savic'e 3 yıllık sözleşme teklif etti.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Atletico'da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncunun temsilcisi Zarko Pelicic ile Beşiktaş arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
İSTANBUL'DAN AYRILDI
Bununla birlikte, Savic'in temsilcisinin görüşmenin ardından İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.
Madrid devi ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Savic, İspanyol ekibinin bu sezon formasını 33 kez giydi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği Stefan Savić'in temsilcisiyle bir kez daha bir araya geldi.
CİDDİ FARKLILIKLAR VAR
Habere göre, siyah beyazlı takım, Stefan Savic'e 3 yıllık sözleşme teklif etti.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Atletico'da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncunun temsilcisi Zarko Pelicic ile Beşiktaş arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
İSTANBUL'DAN AYRILDI
Bununla birlikte, Savic'in temsilcisinin görüşmenin ardından İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.
Madrid devi ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Savic, İspanyol ekibinin bu sezon formasını 33 kez giydi.