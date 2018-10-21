Beşiktaş Sompo Japan'da ödeme krizi!

Geçtiğimiz sezon zaman zaman ödemeler konusunda büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezona da aynı sıkıntılarla girdi. Oyuncuların uzun süredir biriken alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği bildirildi.Beşiktaş'ta yabancı oyunculara ödeme yapıldığı, yerli oyuncuların ise alacaklarını alamadığı ve bu nedenle sıkıntılı bir sürece girildiği öğrenildi. Ödemeler konusunda Beşiktaş yönetiminin somut bir adımın atmaması halinde Strasbourg maçından sonra oyuncuların serbest kalabileciği belirtildi.Öte yandan Beşiktaş yönetiminin oyunculara 2 senedir söz verdiği primleri de ödemek için herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.Alacakları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren oyuncuların, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen idmanlara çıkmayı sürdürdüğü öğrenildi. Ancak yönetimin yaşanan bu süreçte oyunculara herhangi bir açıklama yapmaması ve ödemelerle ilgili adım atmaması ise takımı olumsuz şekilde etkiliyor.Beşiktaş'ta oyuncuların bu hafta yapılacak idmanları aksatmaması bekleniyor. Ancak hafta içinde ödemeler konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazsa büyük bir krizin siyah-beyazlı kulübü beklediği bir gerçek. Beşiktaş yönetiminin bu süreci atlatmak için nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.