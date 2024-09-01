Beşiktaş - Sivasspor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Sivasspor: Muhtemel 11'ler
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01 Eylül 2024 01:59
Son güncelleme 01 Eylül 2024 02:08
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immboile.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj.


BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK

Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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