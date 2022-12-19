Beşiktaş, sezonun en kritik virajına giriyor

Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Beşiktaş en kritik viraja giriyor.Siyah-beyazlılar ilk etap hazırlık çalışmalarını İstanbul'da yaparken daha sonra Antalya'ya giderek, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Belek'te 12 günlük bir kamp gerçekleştirdi. Toplam 5 hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlı takım 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Hazırlık süreci hem fiziksel hem taktik hem de mental olarak Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Kartal bu çalışmaların karşılığını üst üste oynayacağı zorlu maçlarda alarak, emin adımlarla hedeflerine yürümenin hesaplarını yapıyor.Siyah-beyazlı takımı önümüzdeki süreçte birbirinden kritik maçlar bekliyor. Zorlu maraton çarşamba günü Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakasıyla başlayacak. Beşiktaş, daha sonra Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep (D), Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor (D) ile karşılaşacak.22 gün içinde oynanacak bu 5 maç Beşiktaş'ın rotasını belirleyecek. Beşiktaş bu süreci iyi geçirirse hem şampiyonluk yarışına ortak olacak hem de hedefine ulaşabilmek için transferde önemli hamleler gerçekleştirecek. Bu sürecin hayal kırıklığıyla noktalanması ise ciddi bir darbe olacak. Siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yarışında çok geride kalması transfer planlarını da olumsuz yönde etkileyecek.