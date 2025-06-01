Beşiktaş bir süredir eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Siyah-beyazlılar'ın 24 yaşındaki sol bek ile yapılan temaslarda anlaşma sağladığı, İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerin de şu ana kadar olumlu ilerlediği öğrenildi.
Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın da İskoç ekibine transferi için kolaylık sağlanması talep ettiği de gelen haberler arasında. bekleniyor.
"TÜRKİYE'YE DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"
İskoçya'nın köklü gazetesi The Herald'dan Blair Meikle, "Bu yaz Yılmaz'ın takımdan ayrılması kimseyi şaşırtmaz, dolayısıyla Türkiye'ye dönüş söylentilerinin artık gerçeğe dönüşme zamanı gelmiş olabilir" dedi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, gol katkısında bulunamazken 2 kere de asist yaptı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Siyah-beyazlılar'ın 24 yaşındaki sol bek ile yapılan temaslarda anlaşma sağladığı, İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerin de şu ana kadar olumlu ilerlediği öğrenildi.
Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın da İskoç ekibine transferi için kolaylık sağlanması talep ettiği de gelen haberler arasında. bekleniyor.
"TÜRKİYE'YE DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"
İskoçya'nın köklü gazetesi The Herald'dan Blair Meikle, "Bu yaz Yılmaz'ın takımdan ayrılması kimseyi şaşırtmaz, dolayısıyla Türkiye'ye dönüş söylentilerinin artık gerçeğe dönüşme zamanı gelmiş olabilir" dedi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, gol katkısında bulunamazken 2 kere de asist yaptı.