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Beşiktaş, Reading ile yenişemedi

Hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Reading ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Reading ile yenişemedi
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17 Temmuz 2018 21:52
Gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'dan devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Reading ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. 

Siyah-beyazlılar mücadeleye Utku, Adriano, Medel, Fatih, Gökhan, Babel, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Dorukhan, Larin 11'i ile çıktı.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Ryan Babel'in bolduğu golle Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

75. Dakikada sahneye Oğuzhan Özyakup çıktı ve durumu 2-0'a getiren golü buldu.

Reading'in golleri 84. dakikada Sam Smith'ten, 90. dakikda Mark McNulty'den geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. 

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