Gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'dan devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Reading ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlılar mücadeleye Utku, Adriano, Medel, Fatih, Gökhan, Babel, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Dorukhan, Larin 11'i ile çıktı.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Ryan Babel'in bolduğu golle Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
75. Dakikada sahneye Oğuzhan Özyakup çıktı ve durumu 2-0'a getiren golü buldu.
Reading'in golleri 84. dakikada Sam Smith'ten, 90. dakikda Mark McNulty'den geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
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Siyah-beyazlılar mücadeleye Utku, Adriano, Medel, Fatih, Gökhan, Babel, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Dorukhan, Larin 11'i ile çıktı.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Ryan Babel'in bolduğu golle Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
75. Dakikada sahneye Oğuzhan Özyakup çıktı ve durumu 2-0'a getiren golü buldu.
Reading'in golleri 84. dakikada Sam Smith'ten, 90. dakikda Mark McNulty'den geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
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