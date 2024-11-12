Beşiktaş puanları deplasmanda kaybediyor

Başakşehir ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 9 puanlık kayıp yaşadı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş puanları deplasmanda kaybediyor
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12 Kasım 2024 15:23
Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Başakşehir deplasmanında da galibiyeti bulamadı.

Kara Kartal böylece son 3 maçından 1 puan çıkarabilirken deplasmandaki kötü gidiş de sürdü.

Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kaldı.

Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ise mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçlarla deplasmanda toplamda 9 puan kaybetti.

Siyah-beyazlılar iç sahadaki tek puan kaybını ise Kasımpaşa yenilgisiyle yaşarken bu sezon toplamda 12 puan kaybetti.

Beşiktaş üst üste kayıplarla lider Galatasaray'ın da 10 puan gerisine düştü.

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