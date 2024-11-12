Beşiktaş puanları deplasmanda kaybediyor

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa yenilgilerinin ardından Başakşehir deplasmanında da galibiyeti bulamadı.
Kara Kartal böylece son 3 maçından 1 puan çıkarabilirken deplasmandaki kötü gidiş de sürdü.
Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kaldı.
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ise mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçlarla deplasmanda toplamda 9 puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar iç sahadaki tek puan kaybını ise Kasımpaşa yenilgisiyle yaşarken bu sezon toplamda 12 puan kaybetti.
Beşiktaş üst üste kayıplarla lider Galatasaray'ın da 10 puan gerisine düştü.
Kara Kartal böylece son 3 maçından 1 puan çıkarabilirken deplasmandaki kötü gidiş de sürdü.
Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece Samsunspor ve Kayserispor'u yenerken, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kaldı.
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ise mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçlarla deplasmanda toplamda 9 puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar iç sahadaki tek puan kaybını ise Kasımpaşa yenilgisiyle yaşarken bu sezon toplamda 12 puan kaybetti.
Beşiktaş üst üste kayıplarla lider Galatasaray'ın da 10 puan gerisine düştü.